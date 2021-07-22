Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
Дивися повний текст У серпні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 21:53
У серпні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії
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Дивися повний текст У серпні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії.
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