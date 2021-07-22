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У серпні деякі пенсіонери
отримають підвищені пенсії

У серпні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 21:53

У серпні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Дивися повний текст У серпні деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії.
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