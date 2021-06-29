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Microsoft припиняє безкоштовне
тестування Windows 365

Microsoft припиняє безкоштовне тестування Windows 365
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:23

Microsoft припиняє безкоштовне тестування Windows 365

Пропонуємо до обговорення:
При цьому деякі конфігурації Cloud PC передбачали можливість безкоштовного тестового використання протягом двох місяців. Але майже відразу ж компанії довелося відмовитися від цієї пропозиції.

Дивися повний текст Microsoft припиняє безкоштовне тестування Windows 365.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 07:23

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