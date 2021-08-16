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В Україні введуть податок
на необґрунтовані витрати...

В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:33

  BIGor написав:
  _hunter написав:Чего подгорает? -- да вон, прямо под этим постом человек искренне удивляется: как это лучшие предствители народа, обсуждающего как бы кубышку подальше перепрятать имеют наглость "це новий айфон коханкам щороку, це преміум авто на держпідприємствах" :lol:

А Вы думаете, пересични от хорошей жизни получают ЗП в конверте? Расскажу наивным - выбора нет, или такая ЗП (условие работодателя) или ежзай в Польшу. Вот такой выбор. Может в Киеве конечно по другому все, но в регионах так. Если будут щемить еще таких пересичных в регионах - за результат я не ручаюсь.

PS: модераторы, пожалуйста не удаляйте мой пост.

Та нет, конечно: тут, помню, где-то неделю назад как раз на эту тему пост был. Тогда сошлись на том, что это все злобные работодатели виноваты: они ночами в форточку залазят и конверт с черной ЗПшкой своим работникам засовывают. Работники даже не догадываются, что они закон нарушают. :lol:

В той теме этот вопрос задавался, но он слишком неудобный, похоже -- никто не ответил: а НДФЛ с черной ЗП работодатель тоже платить запрещает -- под угрозой увольнения? Или это, всетаки, дух вильнолюдыны виноват?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 09:37

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:
  Cris написав:


вы давно не покупали новый автомобиль..
не три% а ПЯТЬ% и не заявленной, а от стоимости авто без ндс!
25000 грн от стомости авто 600 000 грн, купленного за деньги с которых уже вычитались налоги мало? 100 000 грн НДСа мало? может тогда напишите, сколько еще нужно отдать денег чинушам, которым всегда мало? вместо пары тысяч дорожного сбора на два года, акциза в топливе опять мало?

Воу-воу -- палехче!! Внимательно читаем пост, на который отвечаем:
- во-первых: я же писал "то ли дело раньше"
- во-вторых: за "черный нал" -- т.е. эти деньги налоги никогда не видели :)
ну и в третьих: сборы/акцизы из топлива и вполне порядочные люди платят -- с белой ЗП -- и особо не жужжат...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:38

Re: В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати...

  _hunter написав:В той теме этот вопрос задавался, но он слишком неудобный, похоже -- никто не ответил: а НДФЛ с черной ЗП работодатель тоже платить запрещает -- под угрозой увольнения? Или это, всетаки, дух вильнолюдыны виноват?..

Вы так и ничего не поняли
1. Работник не должен платить налоги за работодателя.
2. Даже если он заплатит НДФЛ вместо работодателя - его зарплата станет неконкурентоспособной на рынке - и ему придется уволится.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:51

  BIGor написав:
  _hunter написав:В той теме этот вопрос задавался, но он слишком неудобный, похоже -- никто не ответил: а НДФЛ с черной ЗП работодатель тоже платить запрещает -- под угрозой увольнения? Или это, всетаки, дух вильнолюдыны виноват?..

Вы так и ничего не поняли
1. Работник не должен платить налоги за работодателя.
2. Даже если он заплатит НДФЛ вместо работодателя - его зарплата станет неконкурентоспособной на рынке - и ему придется уволится.

Вы так и ничего не поняли :)
1. НДФЛ с черного нала -- это не "налоги за работодателя"
2. Так если все платить будут -- его зарплата останется вполне себе конкурентоспособной на рынке.

Ну и возвращаясь к чинушам и прочим бесполезным трутням на теле героического трудового народа: у них же тоже проблемы есть -- не купишь новий айфон коханкам щороку -- или любовница уйдет или коллеги залошат -- и ему придется уволится :lol:

ПТУшные гопники, кстати, они ж тоже мобилки у "не мамонтов" не от любви к искуству ходят отбирают: без такого нехитрохого приработка они со своей ПТУшной стипендией будут неконкурентоспособны на рынке - и им придется уйти из ПТУ...
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 20:22

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:
  _hunter написав:То ли дело раньше было: черную ЗПшку получил, за черный нал машину купил, из бочки "черновоза" заправил -- красота... Ни копейки налогов не заплатил.


нОлогов платится ровно настолько, насколько это государство эффективно ими потом распоряжается...
Можете это распечатать и повесить на стене у себя и у депутата, помощником которого вы работаете.

Оно же и в обратную сторону работает :lol:
это государство ими потом эффективно распоряжается ровно настолько, насколько нОлогов не платится...

Аналогичным образом это можете распечатать и повесить у себя на мониторе :lol:
В обратную не работает!!!!!!Налоги платятся на протяжении 30 лет и Налоговые вертухаи рапортуют даже о перевыполнении их сборов на N-ое кол-во %.А вот с использованием и распоряжением этих налогов у "нашей"-Какистократии....ШВАХ!Потому первую тезу, можно и на стену,а со второй,написавший пускай в туалет сходит. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 09:28

  chumakcm1430 написав:
  _hunter написав:
  Alex2007 написав:
нОлогов платится ровно настолько, насколько это государство эффективно ими потом распоряжается...
Можете это распечатать и повесить на стене у себя и у депутата, помощником которого вы работаете.

Оно же и в обратную сторону работает :lol:
это государство ими потом эффективно распоряжается ровно настолько, насколько нОлогов не платится...

Аналогичным образом это можете распечатать и повесить у себя на мониторе :lol:
В обратную не работает!!!!!!Налоги платятся на протяжении 30 лет и Налоговые вертухаи рапортуют даже о перевыполнении их сборов на N-ое кол-во %.А вот с использованием и распоряжением этих налогов у "нашей"-Какистократии....ШВАХ!Потому первую тезу, можно и на стену,а со второй,написавший пускай в туалет сходит. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

А ну ка с этого места по-подробнее: кто-где-о чем рапортовал? -- а то, подозреваю, кто-то "нэдочув" или с таможней перепутал...
_hunter
 
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  #<1234
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