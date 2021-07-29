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Ціна газу в Європі досягла
$520/тис. куб. м, середня...

Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:32

Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна газу з поставкою в п'ятницю на хабі TTF в Нідерландах досягла $ 520 за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня ціна з початку року перевалила за $300.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:32

Зараз ціна рвоне ще вище через пожежу у русскіх на Ямалі.
Молодці європейці, закривайте і надалі ТЕС та АЕС і слова Мєдвєдєва про газ по 1000дол стане швидко реальністю.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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