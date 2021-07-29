Ціна газу з поставкою в п'ятницю на хабі TTF в Нідерландах досягла $ 520 за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня ціна з початку року перевалила за $300.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:32
Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна газу в Європі досягла $520/тис. куб. м, середня ціна з початку року перевалила за $300.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 14:32
Зараз ціна рвоне ще вище через пожежу у русскіх на Ямалі.
Молодці європейці, закривайте і надалі ТЕС та АЕС і слова Мєдвєдєва про газ по 1000дол стане швидко реальністю.
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