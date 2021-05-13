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Держава фінансуватиме
програми для розвитку...

Держава фінансуватиме програми для розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:10

Держава фінансуватиме програми для розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Держава стимулюватиме та фінансуватиме програми з розвитку вагонобудування в Україні.

Дивися повний текст Держава фінансуватиме програми для розвитку вагонобудування в Україні — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:10

13 мая 2021
"...существует высокая вероятность того, что в Украине останется только один производитель, и в перспективе придется импортировать вагоны, поскольку один завод не закроет потребности всего рынка. Поэтому, если сейчас не будет программы по поддержке вагоностроителей внутри страны, то будет коллапс всех сегментов, которые связаны с отраслью."
- https://cfts.org.ua/articles/ottolknuts ... raine_1804
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