Держава стимулюватиме та фінансуватиме програми з розвитку вагонобудування в Україні.
Дивися повний текст Держава фінансуватиме програми для розвитку вагонобудування в Україні — Шмигаль.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:10
Держава фінансуватиме програми для розвитку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держава фінансуватиме програми для розвитку вагонобудування в Україні — Шмигаль.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 15:10
13 мая 2021
"...существует высокая вероятность того, что в Украине останется только один производитель, и в перспективе придется импортировать вагоны, поскольку один завод не закроет потребности всего рынка. Поэтому, если сейчас не будет программы по поддержке вагоностроителей внутри страны, то будет коллапс всех сегментов, которые связаны с отраслью."
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