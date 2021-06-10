Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке модернізує роботу центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).
Дивися повний текст Уряд змінив роботу ЦНАПів.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:33
Уряд змінив роботу ЦНАПів
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Дивися повний текст Уряд змінив роботу ЦНАПів.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:33
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