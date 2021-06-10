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Уряд змінив роботу ЦНАПів

Уряд змінив роботу ЦНАПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:33

Уряд змінив роботу ЦНАПів

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке модернізує роботу центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

Дивися повний текст Уряд змінив роботу ЦНАПів.
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