Правительство Шотландии официально рекомендовало шотландским школам обеспечить учеников отдельными туалетами для мальчиков и девочек.
В изданных в понедельник рекомендациях говорится, что в школах должны быть туалеты, разделенные по признаку биологического пола, но при этом школы могут оборудовать и «гендерно-нейтральные туалеты».
В подавляющем большинстве шотландских школ туалеты и так раздельные, хотя во многих школах обустроены и «гендерно-нейтральные». ...... Этой весной суд в Шотландии принял решение в пользу одной родительской пары, которые подали иск против муниципалитета, требуя, чтобы в начальной школе, куда ходит их ребенок, обустроили отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В этой школе был только общий туалет.