Якщо оформити документи зараз, то вже з вересня пенсія буде виплачуватися по-новому.
Дивися повний текст З 1 вересня пенсії виплачуватимуть по-новому.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 19:01
З 1 вересня пенсії виплачуватимуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 вересня пенсії виплачуватимуть по-новому.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 19:01
Добрый день !
Скажите пожалуйста, на основании чего идет повышение пенсионеру, который уже умер ?
Мне никак не понятно , жена , которая получает за мужа пенсию по потере и так получает большею чем получала бы сама . Мне к ажеться что если жена выбрала пенсию умершего мужа , то на этом и все . А то человек мертвый, а ему пенсию повышают, жены радуются, а люди, которые отработали, те сидят на минимален ? Спасибо за ответ .
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