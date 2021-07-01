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З 1 вересня пенсії
виплачуватимуть по-новому

З 1 вересня пенсії виплачуватимуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 19:01

З 1 вересня пенсії виплачуватимуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
Якщо оформити документи зараз, то вже з вересня пенсія буде виплачуватися по-новому.

Дивися повний текст З 1 вересня пенсії виплачуватимуть по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 19:01

Добрый день !
Скажите пожалуйста, на основании чего идет повышение пенсионеру, который уже умер ?
Мне никак не понятно , жена , которая получает за мужа пенсию по потере и так получает большею чем получала бы сама . Мне к ажеться что если жена выбрала пенсию умершего мужа , то на этом и все . А то человек мертвый, а ему пенсию повышают, жены радуются, а люди, которые отработали, те сидят на минимален ? Спасибо за ответ .
semenuchenkomarina53
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