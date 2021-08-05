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Чому в Києві ростуть ціни на
нерухомість і скільки це...

Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47

Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...

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Дивися повний текст Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це триватиме - прогноз від ексглави НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47

Данная мадам лучше б еще уточнила, а кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь.
А еще лучше если б она приехала в Украину и пришла в гости к правоохранительным органам, а правоохранительные органы нашли в себе силы задать "пару неудобных вопросов".
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:55

Re: Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...

  Alex2007 написав:кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь

Це періодично повторюють на цьому форумі останні десять років. А толку? Ціни тільки ростуть.
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