Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева розповіла, що відбувається з цінами на житло в Україн
Дивися повний текст Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це триватиме - прогноз від ексглави НБУ.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47
Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це триватиме - прогноз від ексглави НБУ.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:47
Данная мадам лучше б еще уточнила, а кто ее будет покупать по космическим ценам в стране с отрицательной демографией и если многим денег еле хватает на еду и коммуналь.
А еще лучше если б она приехала в Украину и пришла в гости к правоохранительным органам, а правоохранительные органы нашли в себе силы задать "пару неудобных вопросов".
Додано: П'ят 06 сер, 2021 20:55
Re: Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це...
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