Якщо не змінити існуючі норми законодавства, півмільйона людей можуть залишитися взагалі без пенсій.
Дивися повний текст Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії — Мінсоцполітики готує закон.
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Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:07
Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії — Мінсоцполітики готує закон.
Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:07
"лишает значительное количество людей выплат при достижении пенсионного возраста"
Таки уже лишает выплат вообще? Раньше таким пособие давали. Примерно размером в минимальную пенсию.
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