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Тіньова зайнятість перестане
бути перешкодою для пенсії...

Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:07

Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо не змінити існуючі норми законодавства, півмільйона людей можуть залишитися взагалі без пенсій.

Дивися повний текст Тіньова зайнятість перестане бути перешкодою для пенсії — Мінсоцполітики готує закон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:07

"лишает значительное количество людей выплат при достижении пенсионного возраста"
Таки уже лишает выплат вообще? Раньше таким пособие давали. Примерно размером в минимальную пенсию.
moveton
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