Китайська компанія ZTE випустила для смартфон Axon 30 5G, який був презентований в липні, оновлення з цікавим нововведенням.
Дивися повний текст 20 гігабайт оперативної пам'яті: ZTE випустила смартфон-рекордсмен.
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Додано: Суб 07 сер, 2021 02:19
20 гігабайт оперативної пам'яті: ZTE випустила...
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Дивися повний текст 20 гігабайт оперативної пам'яті: ZTE випустила смартфон-рекордсмен.
Додано: Суб 07 сер, 2021 02:19
Маркетологический рекордсмен. "Интересное нововведение", т.е. поддержка свопа присутствует в Андроиде от его рождения в 2008м потому, что он Линукс. Поэтому уже почти 13 лет на любом смартфоне, где доступен рут, любой пользователь легко мог смонтировать своп любого размера, который на флэш влезет. Количество пользователей, которые этим занимались, ярко показывает ценность "функции Memory Fusion".
Ну а физических 12 гиг - это не мало, но с таким объёмом аппараты уже есть даже на глобальном рынке. Можно взять, например, OnePlus 8 Pro, получить рута и смонтировать своп хоть на 200 гиг. ZTE от зависти удавится.
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