Компанія Motorola випустила новий бюджетний «монстр автономності» G06 Power. Смартфон цікавий поєднанням просунутої начинки та адекватного цінника.
Motorola випустила найдешевший у світі смартфон з батареєю 7000 мАг (фото)
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:22
Начинка телефону посередня і ціну мабуть через пів року знизять і при тому суттєво. Покупець купує апарат а не акумулятор.
