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Українців попередили, що опалювальний сезон може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 803 тисячі тонн, що в 3,2 рази менше, ніж на аналогічну дату минулого року, що ставить під загрозу стабільне проходження опалювального сезону, якщо темпи накопичення вугілля не будуть збільшені.
Дивися повний текст Українців попередили, що опалювальний сезон може виявитися рекордно холодним
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R2
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Додано: Суб 07 сер, 2021 09:32
Пошло запугивание населения перед отопительным сезоном. Испугаются - и заплатят намного больше.
Но так не будет - у населения тупо нет денег, поэтому при повышении просто не будут платить.
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zloy_ukr
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Додано: Суб 07 сер, 2021 11:51
АЕС використовувати нє? коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...
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Tamagoch
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Додано: Суб 07 сер, 2021 21:37
нет, сына, это ты будешь меньше кушать (с)
ничего нового
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cohan
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Додано: Пон 09 сер, 2021 09:26
Tamagoch написав:АЕС використовувати нє?
коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...
А горячую воду в ту же столицу бензовозами/молоковозами возить предлагаете?
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_hunter
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Додано: Пон 09 сер, 2021 09:45
Очередная журналистская шиза.
Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 09 сер, 2021 09:53
Gastarbaiter написав:
Очередная журналистская шиза.
Кто "попередив"? Где в этом "попередженні" хоть слово про отопительный сезон? Каким боком запасы угля на ТЭС влияют на отопительный сезон? Ничего непонятно.
ТЭС (в основном) работают на угле. Во многих городах/районах -- ТЭС единственный источник ГВП/ЦО. Продолжать?..
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_hunter
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:47
_hunter написав: Tamagoch написав:АЕС використовувати нє?
коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...
А горячую воду в ту же столицу бензовозами/молоковозами возить предлагаете?
Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды. И не надо никаких бензовозы/молоковозы, не придумывайте глупостей. Покупается бойлер и все.
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BIGor
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:49
BIGor написав:
Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды.
Ну это, мягко говоря, неправда
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Faceless
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:55
BIGor написав: _hunter написав: Tamagoch написав:АЕС використовувати нє?
коли вже те вугілля тупо скінчиться, щоб Ахмєтка вже здувсі...
А горячую воду в ту же столицу бензовозами/молоковозами возить предлагаете?
Вся остальная страна кроме Киева и так сидит без горячей централизованной воды. И не надо никаких бензовозы/молоковозы, не придумывайте глупостей. Покупается бойлер и все.
Воду и в чайнике на плите подогреть можно. Но мы же, вроде, про отопление говорим?..
Бойлерами то можно, но если их хотя бы 80% совкофонда -- можно будет вечерами всем массивом выходить смотреть как весело дымит трансформаторная будка -- в том же совке заложенная
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_hunter
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