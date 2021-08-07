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Ціни на хліб зросли на 5 грн,
на бензин - на 8 грн: як...

Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50

Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ціни на окремі продукти і товари за рік збільшилися на 20-30%.

Дивися повний текст Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як змінилася вартість за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50

Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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