В Україні ціни на окремі продукти і товари за рік збільшилися на 20-30%.
Дивися повний текст Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як змінилася вартість за рік.
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Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50
Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...
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Дивися повний текст Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як змінилася вартість за рік.
Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50
Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...
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