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Ціни на хліб зросли на 5 грн,
на бензин - на 8 грн: як...

Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50

Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ціни на окремі продукти і товари за рік збільшилися на 20-30%.

Дивися повний текст Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як змінилася вартість за рік.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 07:50

Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 08:32

Re: Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як..

livs375 написав:Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...
Есть разные формулы расчета...
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 16:23

  livs375 написав:Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...

Рассказывали же уже: усредняют с телевизорами и холодильниками. Они импортные, а валютный курс не особенно меняется, поэтому у них инфляция 1-2%. А что 90% людей при опросе себя определяют в категорию "холодильник купить не можем" - это уже мелочи.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 18:13

мудрый нарид сегодня живет так, как голосовал вчера.(аксиома)
kubik1974
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 07:26

  moveton написав:
  livs375 написав:Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...

Рассказывали же уже: усредняют с телевизорами и холодильниками. Они импортные, а валютный курс не особенно меняется, поэтому у них инфляция 1-2%. А что 90% людей при опросе себя определяют в категорию "холодильник купить не можем" - это уже мелочи.

Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса. По городу даже не в час пик проехать трудновато. все на машынах и почемуто не на дедовых жыгулях. И бензин по 30грн никого не смущает.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 07:56

10 копеек надо выбросить из оборота. Мешают.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:41

  Волинь написав:
  moveton написав:
  livs375 написав:Зато максимальная инфляция от НБУ на уровне 9%, пусть бы рассказали как они её высчитывают...

Рассказывали же уже: усредняют с телевизорами и холодильниками. Они импортные, а валютный курс не особенно меняется, поэтому у них инфляция 1-2%. А что 90% людей при опросе себя определяют в категорию "холодильник купить не можем" - это уже мелочи.

Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса. По городу даже не в час пик проехать трудновато. все на машынах и почемуто не на дедовых жыгулях. И бензин по 30грн никого не смущает.

А что за город? Это в Украине?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:01

Волинь Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса.

Нет, Вы не понимаете менталитет местный!
Поясню.
Если что-то дорожает, мы следуем тренду и повышаем цены на свою продукцию, свои услуги.
Почему стоимость часа репетитора поднялась почти в два раза?
Очень просто! Подсолнечное масло подорожало!
В результате, репетиторы(а это фактически сами же Учителя, т.к. человека со стороны не возьмут, оценки ставит учитель), как ездили на своих авто, так и ездят!
Да хоть по 100 грн им литр бензина сделай!

Результат - в другом!
Многие простые ученики, притом не глупые, не смогут нанять репетитора и скорее всего, не пройдут по результатам ЕГЭ в ВУЗ-ы! :D
То есть, страна - теряет Потенциал, т.к. именно от качества будущих специалистов, зависит Будущеее страны. :D

И так, во всём!

Честный доктор, который не берёт взятки - не сможет "рассекать" по городу на авто на зарплату!
А тот, кто отказывается оперировать без "дополнительных взносов" маленькую девочку, будет с улыбкой кататься на новом BMW! Правда, девочка помрёт, возможно, но Кому она нужна?


Это Капитализм!
Тут, Вы правы!
Дикий капитализм, как на Западе в 19-м веке.
Хочешь выжить? Забери у другого добычу!
Поднимают цены на товары и услуги?
Тоже поднимай!
Будь жестоким и безжалостным!
Помни, либо ты, либо тебя!

:D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:01

  BIGor написав:
  Волинь написав:[
Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса. По городу даже не в час пик проехать трудновато. все на машынах и почемуто не на дедовых жыгулях. И бензин по 30грн никого не смущает.

А что за город? Это в Украине?

Да хоть Черкассы, хоть Винница - машин последние годы стало немеряно, появилось невиданное доселе для таких городков понятие как пробки
Faceless
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