Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...

Replay написав:
Волинь Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса.
Нет, Вы не понимаете менталитет местный!
Поясню.
Если что-то дорожает, мы следуем тренду и повышаем цены на свою продукцию, свои услуги.
Почему стоимость часа репетитора поднялась почти в два раза?
Очень просто! Подсолнечное масло подорожало!
В результате, репетиторы(а это фактически сами же Учителя, т.к. человека со стороны не возьмут, оценки ставит учитель), как ездили на своих авто, так и ездят!
Да хоть по 100 грн им литр бензина сделай!
Результат - в другом!
Многие простые ученики, притом не глупые, не смогут нанять репетитора и скорее всего, не пройдут по результатам ЕГЭ в ВУЗ-ы!
То есть, страна - теряет Потенциал, т.к. именно от качества будущих специалистов, зависит Будущеее страны.
И так, во всём!
Честный доктор, который не берёт взятки - не сможет "рассекать" по городу на авто на зарплату!
А тот, кто отказывается оперировать без "дополнительных взносов" маленькую девочку, будет с улыбкой кататься на новом BMW! Правда, девочка помрёт, возможно, но Кому она нужна?
Это Капитализм!
Тут, Вы правы!
Дикий капитализм, как на Западе в 19-м веке.
Хочешь выжить? Забери у другого добычу!
Поднимают цены на товары и услуги?
Тоже поднимай!
Будь жестоким и безжалостным!
Помни, либо ты, либо тебя!