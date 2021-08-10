Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...

Replay написав:

Волинь Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса.

Нет, Вы не понимаете менталитет местный!Поясню.Если что-то дорожает, мы следуем тренду и повышаем цены на свою продукцию, свои услуги.Почему стоимость часа репетитора поднялась почти в два раза?Очень просто! Подсолнечное масло подорожало!В результате, репетиторы(а это фактически сами же Учителя, т.к. человека со стороны не возьмут, оценки ставит учитель), как ездили на своих авто, так и ездят!Да хоть по 100 грн им литр бензина сделай!Результат - в другом!Многие простые ученики, притом не глупые, не смогут нанять репетитора и скорее всего, не пройдут по результатам ЕГЭ в ВУЗ-ы!То есть, страна - теряет Потенциал, т.к. именно от качества будущих специалистов, зависит Будущеее страны.И так, во всём!Честный доктор, который не берёт взятки - не сможет "рассекать" по городу на авто на зарплату!А тот, кто отказывается оперировать без "дополнительных взносов" маленькую девочку, будет с улыбкой кататься на новом BMW! Правда, девочка помрёт, возможно, но Кому она нужна?Это Капитализм!Тут, Вы правы!Дикий капитализм, как на Западе в 19-м веке.Хочешь выжить? Забери у другого добычу!Поднимают цены на товары и услуги?Тоже поднимай!Будь жестоким и безжалостным!Помни, либо ты, либо тебя!