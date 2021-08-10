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Ціни на хліб зросли на 5 грн,
на бензин - на 8 грн: як...

Ціни на хліб зросли на 5 грн, на бензин - на 8 грн: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 12:50

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Волинь написав:[
Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса. По городу даже не в час пик проехать трудновато. все на машынах и почемуто не на дедовых жыгулях. И бензин по 30грн никого не смущает.

А что за город? Это в Украине?

Да хоть Черкассы, хоть Винница - машин последние годы стало немеряно, появилось невиданное доселе для таких городков понятие как пробки

Вы модератор который живет в регионах, смысла с Вами спорить нету, все равно удалите мое сообщение, или мало того забаните.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:12

  Replay написав:
Волинь Да ладно 90% бедных. У нас не столько бедные как прибедняютса.

Нет, Вы не понимаете менталитет местный!
Поясню.
Если что-то дорожает, мы следуем тренду и повышаем цены на свою продукцию, свои услуги.
Почему стоимость часа репетитора поднялась почти в два раза?
Очень просто! Подсолнечное масло подорожало!
В результате, репетиторы(а это фактически сами же Учителя, т.к. человека со стороны не возьмут, оценки ставит учитель), как ездили на своих авто, так и ездят!
Да хоть по 100 грн им литр бензина сделай!

Результат - в другом!
Многие простые ученики, притом не глупые, не смогут нанять репетитора и скорее всего, не пройдут по результатам ЕГЭ в ВУЗ-ы! :D
То есть, страна - теряет Потенциал, т.к. именно от качества будущих специалистов, зависит Будущеее страны. :D

И так, во всём!

Честный доктор, который не берёт взятки - не сможет "рассекать" по городу на авто на зарплату!
А тот, кто отказывается оперировать без "дополнительных взносов" маленькую девочку, будет с улыбкой кататься на новом BMW! Правда, девочка помрёт, возможно, но Кому она нужна?


Это Капитализм!
Тут, Вы правы!
Дикий капитализм, как на Западе в 19-м веке.
Хочешь выжить? Забери у другого добычу!
Поднимают цены на товары и услуги?
Тоже поднимай!
Будь жестоким и безжалостным!
Помни, либо ты, либо тебя!

:D

Ерунда такая- нет сил. Если бы все так было просто и можно было поднимать цену на свои услуги, как только что-то подорожало..У вас же самого противоречие. "Ученики не смогут платить.." А значит репетитор пролетает с поднятием цен в вашем примере. А если бензин станет 100 грн за литр, то даже менеджмент среднего звена в серьезных компаниях пересядет на общественный транспорт))
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:18

  SMOKE написав:Ерунда такая- нет сил. Если бы все так было просто и можно было поднимать цену на свои услуги, как только что-то подорожало..У вас же самого противоречие. "Ученики не смогут платить.." А значит репетитор пролетает с поднятием цен в вашем примере. А если бензин станет 100 грн за литр, то даже менеджмент среднего звена в серьезных компаниях пересядет на общественный транспорт))

И перестанут покупать бензин. И его начнут отдавать даром: чтоб место на НПЗ не занимал :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:41

  SMOKE написав:У вас же самого противоречие. "Ученики не смогут платить.." А значит репетитор пролетает с поднятием цен в вашем примере.

Нет там противоречия. Потому, что было сказано "многие" ученики, но не все. Количество педагогов тоже уменьшится, конечно, но всё таки какая-то элита останется и среди учеников и среди педагогов. Для тех, кто учит не индивидуально, а группы, есть ещё вариант поднять цену на группу и компенсировать это увеличение группы. Упадёт качество преподавания, но будет шире охват. Но если педагог занимается своей деятельностью на коммерческой основе, то поднимать ему в какой-то форме придётся по-любому.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:05

  3x2x3x2 написав:10 копеек надо выбросить из оборота. Мешают.

Вже і 1грн, і 2грн пора викидати з обігу. В Європі такі дрібні монети не ходять.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 21:14

  Mirax написав:Вже і 1грн, і 2грн пора викидати з обігу. В Європі такі дрібні монети не ходять.

А биткоин до сих пор измеряется в сатоши - стомиллионных долях. По нынешнему курсу - это примерно одна украинская копейка. И ничего, никому не мешает.
moveton
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