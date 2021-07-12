Щоб знайти роботу, потрібно конкретно знати, чого очікуєте від неї.
Дивися повний текст Як правильно обирати компанію з пошуку роботи.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:18
Як правильно обирати компанію з пошуку роботи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як правильно обирати компанію з пошуку роботи.
Додано: Нед 08 сер, 2021 23:18
Как выбирать компанию для работы тут чего-то понаписано, но это банально и не по теме. А как всё таки выбирать компанию по поиску работы?
|