Закарпатські митники попередили спробу ввезення на митну територію України автомобіля Volkswagen Touareg вартістю понад 2,2 млн гривень.
Дивися повний текст Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за 2,2 млн гривень.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 10:55
Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за...
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Дивися повний текст Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за 2,2 млн гривень.
Додано: Пон 09 сер, 2021 10:59
Підщастило якомусь митному кнрівгику,буде їздити на дешевому Touareg.
Додано: Пон 09 сер, 2021 11:19
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