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Київська митниця вилучила 2
тонни китайських товарів під...

Київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:00

Київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під...

Пропонуємо до обговорення:
Київські митники виявили три партії товару з Китаю, більшість якого не була задекларована, або ж асортимент взагалі не відповідав заявленому в митній декларації. А це 13,5 тисяч одиниць (близько 2 тонн) одягу, взуття, сумок, парасольок, годинників, мобільних аксесуарів тощо з логотипами Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Prada, Fendi, Christian Dior, Balenciaga, Crocs, Adidas, Cartier, Tissot, Hublot, Apple та багатьох інших.

Дивися повний текст Київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під елітними брендами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:01

Да по качеству видно что это всё подделка.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:23

На 15 штук. Повеселили.
Напишите - Киевская нашла козла отпущения.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:46

Недекларування і приховування від митного контролю вони побачили, а те що всі ці Гучі і Луівітони - явні підробки, то це норм? Тобто в Україну можна везти будь яке л@йно, головне, щоби декларація була в порядку? Ех...
NetSerpent
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