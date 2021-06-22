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Закарпатська митниця вилучила
в іноземця «єврономер» за...

Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:55

Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за...

Пропонуємо до обговорення:
Закарпатські митники попередили спробу ввезення на митну територію України автомобіля Volkswagen Touareg вартістю понад 2,2 млн гривень.

Дивися повний текст Закарпатська митниця вилучила в іноземця «єврономер» за 2,2 млн гривень.
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:59

Підщастило якомусь митному кнрівгику,буде їздити на дешевому Touareg.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:19

  sena_2008atp написав:Підщастило якомусь митному кнрівгику,буде їздити на дешевому Touareg.

Не смешите, старый туарег это уровень обычного инспектора.
alex_dvornichenko
 
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