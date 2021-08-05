В Україні Кабінет міністрів розроблює нові правила контролю доходів і витрат платників податків.
Дивися повний текст Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:40
Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців.
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:41
Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.
А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...
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