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Зарплата в конверті: як будуть
контролювати доходи українців

Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:40

Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні Кабінет міністрів розроблює нові правила контролю доходів і витрат платників податків.

Дивися повний текст Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:41

Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.
А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...
BIGor
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