Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців

Додано: Пон 09 сер, 2021 20:06

BIGor написав: Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.

А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой... Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...

Not all taxes are paid at the same time. Some, for example, are deducted from your paycheck. "Generally, three types of taxes will show up on a worker's pay stub: federal income taxes, payroll taxes (Social Security and Medicare), and state income taxes," Andrew Lundeen, manager of federal projects at the Tax Foundation, told 24/7 Wall St.Other taxes, however, are levied at the register. State and local governments collect sales taxes on individual goods and services. Similarly, governments charge excise taxes on specific items, including gasoline and cigarettes.В штатах головні податки на доходи федеральний та пей рол а також пенсія та медичне страхування автоматично віднімаються від зарплатиПДВ та акцизи сплачуються при покупці товару