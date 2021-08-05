В Україні Кабінет міністрів розроблює нові правила контролю доходів і витрат платників податків.
Дивися повний текст Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців.
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Додано: Пон 09 сер, 2021 17:40
Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата в конверті: як будуть контролювати доходи українців.
Додано: Пон 09 сер, 2021 17:41
Ну снова за старое, в США часть налогов платят сами работники, у нас должны платить по законодательству работодатели за работников.
А то выходит, работодатель экономит на налогах - а спрашивать буду работников - которые ничего не решают. Гетьманцев походу поехал кукухой...
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:56
ключова фраза:
"В результаті за роки незалежності в українців накопичилися зароблені активи, з яких податки не сплатили."
а якщо не накопичилися???
Додано: Пон 09 сер, 2021 20:02
Прикладом жорсткого контролю можуть стати США. Там вибірково проводять посилену перевірку будь-якого з платників податків. Якщо контролювальним органам (як штату, так і федеральним) здасться, що громадянин не сплатив податки з якогось зі своїх доходів, доводити свою правоту доведеться самостійно. В цьому випадку не працює принцип невинуватості. А покарання за несплату податків — аж до кримінального.
Що робити, якщо є незадекларований дохід?
З 1 вересня всі активи, які вже куплені або накопичені за рахунок заробітку в тіні, можна легалізувати. Наприклад, готівкові долари можна віднести і розмістити на спеціальному рахунку, заплатити 5% податку і вже законно ними користуватися.
Додано: Пон 09 сер, 2021 20:06
Not all taxes are paid at the same time. Some, for example, are deducted from your paycheck. "Generally, three types of taxes will show up on a worker's pay stub: federal income taxes, payroll taxes (Social Security and Medicare), and state income taxes," Andrew Lundeen, manager of federal projects at the Tax Foundation, told 24/7 Wall St.
Other taxes, however, are levied at the register. State and local governments collect sales taxes on individual goods and services. Similarly, governments charge excise taxes on specific items, including gasoline and cigarettes.
В штатах головні податки на доходи федеральний та пей рол а також пенсія та медичне страхування автоматично віднімаються від зарплати
ПДВ та акцизи сплачуються при покупці товару
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