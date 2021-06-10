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СБУ викрила корупцію на
державному енергетичному...

СБУ викрила корупцію на державному енергетичному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 06:58

СБУ викрила корупцію на державному енергетичному...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) викрила корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, на будівництві лише одного з об’єктів цього товариства зловмисники завдали збитки державі на близько 384 млн грн. Усе це – через свідомо завищену вартість робіт.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 06:58

можливо голова тендерного комітету державного підприємства та його заступник дивилися не тільки на ціну, але й навпаки не допустили до будівництва створену нещодавно "фірму" якогось "талановитого" кума і тепер мають справу з СБУ ))
Tamagoch
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