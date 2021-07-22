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JPMorgan вважає CBDC
загрозою для приватних банків

JPMorgan вважає CBDC загрозою для приватних банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:19

JPMorgan вважає CBDC загрозою для приватних банків

Пропонуємо до обговорення:
Стратег JPMorgan Джош Янгер побоюється, що клієнти комерційних банківських структур почнуть переводити заощадження на рахунки регуляторів.

Дивися повний текст JPMorgan вважає CBDC загрозою для приватних банків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:19

ага, налякались...)
5kopiyok
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