Стратег JPMorgan Джош Янгер побоюється, що клієнти комерційних банківських структур почнуть переводити заощадження на рахунки регуляторів.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 11:19
JPMorgan вважає CBDC загрозою для приватних банків
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Дивися повний текст JPMorgan вважає CBDC загрозою для приватних банків.
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