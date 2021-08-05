У липні 2021 року річному вимірі інфляція пришвидшилась до 10,2%.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 13:57
Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні.
Додано: Вів 10 сер, 2021 13:57
Комментировать за такую зарплату можно бесконечно... А что вы, уважаемые комментаторы, сделали для того чтобы предотвратить все это? Если не сделали ничего, то грош вам всем цена и... гнать вас всех с ваших теплых местечек поганой метлой!!!
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