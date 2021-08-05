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Голова Ради НБУ назвав
причини стрибка цін в Україні

Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:57

Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2021 року річному вимірі інфляція пришвидшилась до 10,2%.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 13:57

Комментировать за такую зарплату можно бесконечно... А что вы, уважаемые комментаторы, сделали для того чтобы предотвратить все это? Если не сделали ничего, то грош вам всем цена и... гнать вас всех с ваших теплых местечек поганой метлой!!!
kosvlad87
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Модератори: Ірина_, Модератор

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