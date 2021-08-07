Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко до звільнення з посади продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
Дивися повний текст Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:23
Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Геращенко перед звільненням продав нерухомість на 1,2 млн гривень.
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:23
А он может объяснить откуда у него были доходы на покупку этого имущества?
|