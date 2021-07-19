|
|
На реставрації історичної частини Києва чиновники...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України (СБУ) викрила київських посадовців у привласненні майже 1 млн грн при реставрації історичного центру столиці.
Дивися повний текст На реставрації історичної частини Києва чиновники «заробили» близько 1 млн грн - СБУ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94903
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 сер, 2021 21:07
смешная сумма
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2383
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор