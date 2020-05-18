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Посадовець військової частини примушував підлеглих...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 гру, 2024 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин Донеччини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат.
Дивися повний текст Посадовець військової частини примушував підлеглих працювати в кіоску його дружини — ДБР
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Додано: Пон 16 гру, 2024 11:58
"примушував"
т.е. в окопе на фронте сидеть лучше чем в магазине?
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