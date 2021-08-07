Український оператор CDMA-зв'язку Інтертелеком з 1 листопада цього року припинить роботу в ряді областей України.
Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:40
Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
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Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
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