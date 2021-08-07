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Інтертелеком назвав дату
припинення послуг в кількох...

Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:40

Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...

Пропонуємо до обговорення:
Український оператор CDMA-зв'язку Інтертелеком з 1 листопада цього року припинить роботу в ряді областей України.

Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
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