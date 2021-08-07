Український оператор CDMA-зв'язку Інтертелеком з 1 листопада цього року припинить роботу в ряді областей України.
Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:40
Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
Додано: Сер 11 сер, 2021 04:04
Нехочуть працювати то і закриваються,покриття нормального так і незробили ,і пішли в небуття
Додано: Сер 11 сер, 2021 07:29
Re: Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
плакало cdma оборудование которое нарот прикупил в былые годы, сначала выкинули роутеры фрештел, потом пипл нет и вот этих тоже пойдут на помойку.
Додано: Сер 11 сер, 2021 08:53
Справедливости ради: их уже давно пора было выкинут по причине морального устаревания/неприлично низких скоростей.
Хотя, допускаю, что в удаленных селах это может быть и единственным решением...
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