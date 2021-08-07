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Інтертелеком назвав дату
припинення послуг в кількох...

Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:40

Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...

Пропонуємо до обговорення:
Український оператор CDMA-зв'язку Інтертелеком з 1 листопада цього року припинить роботу в ряді областей України.

Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:40

Та закрывайтесь уже,не нужны давно
kismas
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Нехочуть працювати то і закриваються,покриття нормального так і незробили ,і пішли в небуття
ucrainusa
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 07:29

Re: Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...

плакало cdma оборудование которое нарот прикупил в былые годы, сначала выкинули роутеры фрештел, потом пипл нет и вот этих тоже пойдут на помойку.
vitaliian
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Не заплатити мзду за частоты - вот и попёрли с рынка.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 08:53

  vitaliian написав:плакало cdma оборудование которое нарот прикупил в былые годы, сначала выкинули роутеры фрештел, потом пипл нет и вот этих тоже пойдут на помойку.

Справедливости ради: их уже давно пора было выкинут по причине морального устаревания/неприлично низких скоростей.
Хотя, допускаю, что в удаленных селах это может быть и единственным решением...
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:36

В отдаленных сёлах уже давно есть проводной или 4 д
kismas
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:52

kismas, вот прямо во всех селах? открою глаза - во многих (даже не столь отдаленных - менее 10 км от райцентра) отсутствует даже голосовая связь, не то что какие-то G.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13

  RomanTik написав:kismas, вот прямо во всех селах? открою глаза - во многих (даже не столь отдаленных - менее 10 км от райцентра) отсутствует даже голосовая связь, не то что какие-то G.

Сёла без GSM покрытия, конечно, есть, но много ли из них покрыты Интертелекомом? У CDMA сота меньше, чем у 2G. Он, как раз, больше для городов, чем для сёл.
moveton
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