Український оператор CDMA-зв'язку Інтертелеком з 1 листопада цього року припинить роботу в ряді областей України.
Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
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Додано: Вів 10 сер, 2021 22:40
Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох областях і столиці.
Додано: Сер 11 сер, 2021 04:04
Нехочуть працювати то і закриваються,покриття нормального так і незробили ,і пішли в небуття
Додано: Сер 11 сер, 2021 07:29
Re: Інтертелеком назвав дату припинення послуг в кількох...
плакало cdma оборудование которое нарот прикупил в былые годы, сначала выкинули роутеры фрештел, потом пипл нет и вот этих тоже пойдут на помойку.
Додано: Сер 11 сер, 2021 08:53
Справедливости ради: их уже давно пора было выкинут по причине морального устаревания/неприлично низких скоростей.
Хотя, допускаю, что в удаленных селах это может быть и единственным решением...
Додано: Сер 11 сер, 2021 12:52
kismas, вот прямо во всех селах? открою глаза - во многих (даже не столь отдаленных - менее 10 км от райцентра) отсутствует даже голосовая связь, не то что какие-то G.
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:13
Сёла без GSM покрытия, конечно, есть, но много ли из них покрыты Интертелекомом? У CDMA сота меньше, чем у 2G. Он, как раз, больше для городов, чем для сёл.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:26
Чушь полная. По Интертелекому я реально разговаривал на расстоянии примерно 30 км от вышки, по морю. В gsm стандарте такой финт не возможен.
Ну, что и подтверждается, например, вот там:
"преимущества CDMA заключаются в большей емкости базовых станций, их радиусе действия, более простой настройке сети, устойчивости к перегрузкам и возможности адаптации под конкретные задачи. CDMA-операторы могут покрывать большую площадь меньшим количеством оборудования, которое легче конфигурируется"
Просто этот стандарт устарел, как и 2G и 3G (их точно так же в некоторых странах уже тоже отключили)
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