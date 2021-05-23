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Добровільне одноразове
декларування: як це працює і хто...

Добровільне одноразове декларування: як це працює і хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:19

  Igorten написав:Миша-клиент Монументальный труд по грушам и яблокам. Ждем такое же про декларирование.
Я не розумію тільки одного
А нафіга козі баян?....
Якщо у Вас є майно ,яке до сьогодні податковій не встигло намуляти очі і вартість цього майна менше 5 млн грн на особі віком від 18 років.... - то навіщо Вам декларування?
1 Створюєте фізичну особу підприємця на 2-гій групі єдиного податку
2 Пишете в податковій декларації що заробили за рік 4,999 млн грн і при цьому виплатите 28800 грн всіх податків.
3 Податкова згідно своїх внутрішніх документів 1 млн з Ваших 4,999 запише як затрати і ву-ля...у Вас 3,999 млн грн при сплаті за них 28800/3,999млн=0,72%
budivelnik
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