У Єгипті з 1 листопада мінімальною ціною на розміщення в п'ятизірковому буде 40 доларів на людину, в чотиризірковому - 28 доларів.
Дивися повний текст Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 11:37
Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Влада Єгипту введе мінімальні ціни на готелі.
Додано: Сер 11 сер, 2021 11:37
5* от 1200 на человека в месяц?
Ща они пройдут путем Китая и спилят лишние звёзды.
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