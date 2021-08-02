Кабімін ухвалив постанову про зниження тарифу на е/е для домогосподарств, які споживають менше 250 кіловат на годину.
Дивися повний текст Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:13
Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Дивися повний текст Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується.
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:13
Цена "покращення" для семьи - максимум 60 грн. Фантастика. Какое достижение.
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:24
Классика обмана : сначала повысили в два раза, а затем через год уменьшили на 15%. Народ ликует !
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:50
Как обычно..поменяли методичку и рост выдают за снижение. До отмены льготного тарифа: 250 кВт стоили 342 грн. ( 100квт × 90 коп + 150 квт × 1,68 грн). Теперь, кто потребляет до 250 будет стоить 260 грн
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:56
Moimir
У вас опечатка. Не
а
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:41
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:04
вы сейчас за атомную электроэнергию или за "зеленую от своих" пишите?
или про ту где сжигают уголь для получения электричества и попутно горячую воду в полный рост считают не смотря на то что это побочный продукт?
тут вопрос не в дорого-дешиво, а в мутных схемах расчета... вы пишете за полцены, но рыжий упырь только наращивает капитал!
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:18
схема расчета как раз понятна - надо только разобраться, но это же сложно...
любая э/энергия дороже, чем ее продают населению
а по ДТЭК - во первых это только 30-35% генерации.
и ему то, что - халяву для населения оплачивают атомщики
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