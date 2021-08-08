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Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:08
Ну теперь пенсионеры(а кто ещё до 250 Квт потребляет? Да и то потомучто стоят старые индукционные щетчики вместо НиКов) заживууууут! Аже 50 грн в лучем случае сэкономят чтобы потом в отопительный сезон отдать. Бесполезное правительство принимает бесполезные законы. Хотя такое же бесполезное население их избрало.
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zarturags
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