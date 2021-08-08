Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 09:08
Ну теперь пенсионеры(а кто ещё до 250 Квт потребляет? Да и то потомучто стоят старые индукционные щетчики вместо НиКов) заживууууут! Аже 50 грн в лучем случае сэкономят чтобы потом в отопительный сезон отдать. Бесполезное правительство принимает бесполезные законы. Хотя такое же бесполезное население их избрало.
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:50
Да здравствует ПОПУЛИЗМ!!! Лохи схавают.
Чтобы компенсировать разницу, поднимут цену юрлицам, а они заложат поднявшуюся стоимость электрики в цены товаров, и лохи за все это заплатят.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:11
Вадим Жураковский Тоесть ты хочешь повышения цен в 10 раз, как етого сейчас требуют Ахметов и порохоботы? Петька еще в 2019 анонсировал повышение тарифов на електроенергию до 5-7грн/кВт. А еще раньше по 30копеек была електроенергия, пока Петьку и Ахметова с их *зельоными* тарифами не выбрали. Чуствуешь разницу?
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:13
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