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Українцям знизили ціну за
електроенергію: кого це стосується

Українцям знизили ціну за електроенергію: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:08

Ну теперь пенсионеры(а кто ещё до 250 Квт потребляет? Да и то потомучто стоят старые индукционные щетчики вместо НиКов) заживууууут! Аже 50 грн в лучем случае сэкономят чтобы потом в отопительный сезон отдать. Бесполезное правительство принимает бесполезные законы. Хотя такое же бесполезное население их избрало.
zarturags
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:50

Да здравствует ПОПУЛИЗМ!!! Лохи схавают.
Чтобы компенсировать разницу, поднимут цену юрлицам, а они заложат поднявшуюся стоимость электрики в цены товаров, и лохи за все это заплатят.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:11

Вадим Жураковский Тоесть ты хочешь повышения цен в 10 раз, как етого сейчас требуют Ахметов и порохоботы? Петька еще в 2019 анонсировал повышение тарифов на електроенергию до 5-7грн/кВт. А еще раньше по 30копеек была електроенергия, пока Петьку и Ахметова с их *зельоными* тарифами не выбрали. Чуствуешь разницу?
asurovv960
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:27

  asurovv960 написав:А еще раньше по 30копеек была електроенергия, пока Петьку и Ахметова с их *зельоными* тарифами не выбрали. Чуствуешь разницу?

Да, да. Вот такие убогие, верящие, что электричество может быть по 30 коп (ну и колбаса по 2.20), и выбирали вот это ЗЄ. А потом опаньки, и мы опять миллионами ворочаем, потому что гривна обесценилась до стоимости бумаги. А ведь было по 4.50 при Юле! :lol:
И не надо лепить тут Ахметова к Порошенко. При Порошенко состояние Ахметова уменьшилось в 7 раз за 5 лет, а при ЗЄ - за год выросло В 3 РАЗА!
Погуглите, если умеете. Хотя, это вряд ли.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:17

  alt402 написав:При Порошенко состояние Ахметова уменьшилось в 7 раз за 5 лет, а при ЗЄ - за год выросло В 3 РАЗА!

Ха-ха 3 раза.
Гуглим, пока еду в транспорте(выхватывал первые ссылки, что выдавал Гугл, глубже не копал):
Состояние Рината Ахметова удвоилось на фоне блокады Донбасса (2017 год)

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/03/2017/58cfdfc89a7947e03f6bb180?utm_source=amp_full-link

Состояние Ахметова увеличилось на четверть — Bloomberg (2018 год)
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/06/5/637467/

P.S. Не нужно здесь иконы рисовать с новыми "святыми": что при Пе, что при Зе - ничего личного, только бизнес.©
PSL
 
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  #<12
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