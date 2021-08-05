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Для захисту від шахрайства:
в Україні хочуть...

Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:36

Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть ідентифікувати абонентів послуг мобільного зв’язку, аби захистити їх від шахрайських схем.

Дивися повний текст Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть ідентифікувати абонентів мобільного зв’язку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 21:56

Не пришел Вася вовремя в военкомат. Иди Вася сюда. У нас же есть база и пеленг Васиного телефона. А потом и не только у нас, а у всех кто захочет.
Или Вася проходил там где нельзя было проходить как свидетель. Васю еще и грохнуть могут.
Вот тебе паспортные данные и номер тел .Осталось подпись Васи подделать.
А так да, заботимся о гражданах. Непонятно каких.
Теперь они будут видеть где и когда любой Вася находится. Вернее Васин телефон. Ну это для того, чтобы Вася не дай Бог не потерялся.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:24

Забавно читать такое от p_a_l, больше чем через год после "сидить вдома"...
nape43
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