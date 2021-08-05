В Україні хочуть ідентифікувати абонентів послуг мобільного зв’язку, аби захистити їх від шахрайських схем.
Дивися повний текст Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть ідентифікувати абонентів мобільного зв’язку.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:36
Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть ідентифікувати абонентів мобільного зв’язку.
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:56
Не пришел Вася вовремя в военкомат. Иди Вася сюда. У нас же есть база и пеленг Васиного телефона. А потом и не только у нас, а у всех кто захочет.
Или Вася проходил там где нельзя было проходить как свидетель. Васю еще и грохнуть могут.
Вот тебе паспортные данные и номер тел .Осталось подпись Васи подделать.
А так да, заботимся о гражданах. Непонятно каких.
Теперь они будут видеть где и когда любой Вася находится. Вернее Васин телефон. Ну это для того, чтобы Вася не дай Бог не потерялся.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:24
Забавно читать такое от p_a_l, больше чем через год после "сидить вдома"...
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