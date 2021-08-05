Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть...

Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:59

Как по мне то давно пора. Во многих странах вам без паспорта никто сим-карту не продаст. Может хоть тогда поменьше разводняка будет. Конечно будут использоваться документы каких-нибуть малоимущих, алкоголиков и прочих граждан, но и это можно будет отслеживать если на одном человеке 10 телефонов будет зарегистрировано. А по поводу "тотального контроля за гражданами" так вас и так могут отслеживать если сильно кого заинтересовали. как и Васе желательно бы всё-таки вовремя сходить в военкомат, а не бегать по всей Украине. В некоторых прогрессивных странах ещё камеры натыкивают каждые 5 метров. И при этом никто из граждан не считает что это диктаторские законы. А при возможностях интернета по вашему телефону и так можно узнать собственника. Личный пример: хотела пробить номер, который наяривает постоянно и рассказывает что я деньги выиграла. нашла несколько сайтов где такие же "счастливцы" пишут что это развод или что проверяют актуальность телефона. Ради интереса и свой забила номер телефона чтоб узнать вдруг кто что обо мне хорошее пишет. И с удивлением увидела что на одном таком сайте был комментарий неизвестного мне товарища типа по моему телефону "гугл вам в помощь. это телефон ... и указаны мои фамилия имя отчество". До сих пор не знаю откуда была взята такая информация поскольку нигде при регистрации или объявлениях на сайтах мои полные данные не указываются, но факт остаётся фактом: при желании любой телефонный номер пробивается и индифицируется. Так что свидетеля Васю кому надо точно найдут.