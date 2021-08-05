В Україні хочуть ідентифікувати абонентів послуг мобільного зв’язку, аби захистити їх від шахрайських схем.
Дивися повний текст Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть ідентифікувати абонентів мобільного зв’язку.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:36
Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть ідентифікувати абонентів мобільного зв’язку.
Додано: Сер 11 сер, 2021 21:56
Не пришел Вася вовремя в военкомат. Иди Вася сюда. У нас же есть база и пеленг Васиного телефона. А потом и не только у нас, а у всех кто захочет.
Или Вася проходил там где нельзя было проходить как свидетель. Васю еще и грохнуть могут.
Вот тебе паспортные данные и номер тел .Осталось подпись Васи подделать.
А так да, заботимся о гражданах. Непонятно каких.
Теперь они будут видеть где и когда любой Вася находится. Вернее Васин телефон. Ну это для того, чтобы Вася не дай Бог не потерялся.
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:24
Забавно читать такое от p_a_l, больше чем через год после "сидить вдома"...
Додано: Чет 12 сер, 2021 14:18
О какой защите идет речь?! Главная цель - тотальный контроль за гражданами. Это же очевидно, как два пальца об асфальт!
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:59
Re: Для захисту від шахрайства: в Україні хочуть...
Как по мне то давно пора. Во многих странах вам без паспорта никто сим-карту не продаст. Может хоть тогда поменьше разводняка будет. Конечно будут использоваться документы каких-нибуть малоимущих, алкоголиков и прочих граждан, но и это можно будет отслеживать если на одном человеке 10 телефонов будет зарегистрировано. А по поводу "тотального контроля за гражданами" так вас и так могут отслеживать если сильно кого заинтересовали. как и Васе желательно бы всё-таки вовремя сходить в военкомат, а не бегать по всей Украине. В некоторых прогрессивных странах ещё камеры натыкивают каждые 5 метров. И при этом никто из граждан не считает что это диктаторские законы. А при возможностях интернета по вашему телефону и так можно узнать собственника. Личный пример: хотела пробить номер, который наяривает постоянно и рассказывает что я деньги выиграла. нашла несколько сайтов где такие же "счастливцы" пишут что это развод или что проверяют актуальность телефона. Ради интереса и свой забила номер телефона чтоб узнать вдруг кто что обо мне хорошее пишет. И с удивлением увидела что на одном таком сайте был комментарий неизвестного мне товарища типа по моему телефону "гугл вам в помощь. это телефон ... и указаны мои фамилия имя отчество". До сих пор не знаю откуда была взята такая информация поскольку нигде при регистрации или объявлениях на сайтах мои полные данные не указываются, но факт остаётся фактом: при желании любой телефонный номер пробивается и индифицируется. Так что свидетеля Васю кому надо точно найдут.
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