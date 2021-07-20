Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.
Дивися повний текст В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:45
В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз.
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:45
Всё бы нечего с такими "недообъяснениями" от правительства,но автогаз потянет за собой подорожание перевозок и всё,что с ними связано т.е товары,продукты,услуги.
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30
У тирана в соседней стране бензин дешевле чем у нас автогаз уже,вообще эти клоуны никак не могут нажраться дорвавшись до корыта...Где эти деятели с АМКУ? или без команды не тявкают?
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:58
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