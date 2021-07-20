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В Уряді поки що не бачать
необхідності у регулюванні цін...

В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:45

В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.

Дивися повний текст В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:45

Всё бы нечего с такими "недообъяснениями" от правительства,но автогаз потянет за собой подорожание перевозок и всё,что с ними связано т.е товары,продукты,услуги.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30

У тирана в соседней стране бензин дешевле чем у нас автогаз уже,вообще эти клоуны никак не могут нажраться дорвавшись до корыта...Где эти деятели с АМКУ? или без команды не тявкают?
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:58

  livs375 написав:У тирана в соседней стране бензин дешевле чем у нас автогаз уже,вообще эти клоуны никак не могут нажраться дорвавшись до корыта...Где эти деятели с АМКУ? или без команды не тявкают?

А в Эквадоре бананы дешевле. АМКУ, проснись!
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:43

  Gastarbaiter написав:
  livs375 написав:У тирана в соседней стране бензин дешевле чем у нас автогаз уже,вообще эти клоуны никак не могут нажраться дорвавшись до корыта...Где эти деятели с АМКУ? или без команды не тявкают?

А в Эквадоре бананы дешевле. АМКУ, проснись!

подождите, а почему тогда газ собственной добычи в Украине не может стоить дешевле чем тот который на европейских хабах? или тут принцип "бананов в Эквадоре" не работает?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:51

  RomanTik написав:подождите, а почему тогда газ собственной добычи в Украине не может стоить дешевле чем тот который на европейских хабах? или тут принцип "бананов в Эквадоре" не работает?

Быть может потому, что "газ собственной добычи" - это метан (который горит на кухне), а LPG - это продукт переработки нефти (которой в Украине добывают 2 капли в год)?
Gastarbaiter
 
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