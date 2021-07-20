Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.
Дивися повний текст В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 18:45
В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Уряді поки що не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз.
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:45
Всё бы нечего с такими "недообъяснениями" от правительства,но автогаз потянет за собой подорожание перевозок и всё,что с ними связано т.е товары,продукты,услуги.
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:30
У тирана в соседней стране бензин дешевле чем у нас автогаз уже,вообще эти клоуны никак не могут нажраться дорвавшись до корыта...Где эти деятели с АМКУ? или без команды не тявкают?
Додано: Сер 11 сер, 2021 22:58
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:43
подождите, а почему тогда газ собственной добычи в Украине не может стоить дешевле чем тот который на европейских хабах? или тут принцип "бананов в Эквадоре" не работает?
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:51
Быть может потому, что "газ собственной добычи" - это метан (который горит на кухне), а LPG - это продукт переработки нефти (которой в Украине добывают 2 капли в год)?
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:34
Gastarbaiter, представьте себе я в курсе этого, но спрашивал я не про отличия сжиженного газа на заправках и метана в трубах, а о принципе ценообразования. Вы утверждаете что свой продукт должен стоить дешевле (бананы в Эквадоре), но почему тогда этот же принцип не работает в отношении газа добываемого в Украине (и я сейчас не о LPG)?
Додано: Чет 12 сер, 2021 16:57
Я не знаю всех деталей украинского рынка газа, сложно комментировать. Вроде как уже есть конкуренция на рынке? Насколько она реальная - это уже не скажу.
Но и тема ведь не про метан.
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