На утримання одного ув'язненого українці витрачають в середньому по 10 тис. Грн на місяць.
Дивися повний текст Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис. грн/місяць.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:16
Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис. грн/місяць.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:16
Якась маячня, умови утримання в'язнів жахливі, а от куди йдуть ці гроші - велике питання.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 12 сер, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 08:45
Просто в Україні в'язнів більше поважають, ніж більшість лікарів, вчителів, двірників, охоронців і пенсіонерів.
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:08
Re: Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис...
Давайте писать более точные и полные заголовки: пенитенциарная система расходует и разворовывает на содержании одного заключенного 10 000 грн.
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