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Утримання одного в'язня коштує
українцям понад 10 тис....

Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:16

Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис....

Пропонуємо до обговорення:
На утримання одного ув'язненого українці витрачають в середньому по 10 тис. Грн на місяць.

Дивися повний текст Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис. грн/місяць.
R2
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Судячи з суми, живуть вони у в’язницях явно краще, ніж люди з мінімалкою на волі.

Якась маячня, умови утримання в'язнів жахливі, а от куди йдуть ці гроші - велике питання.
Востаннє редагувалось 0mage0 в Чет 12 сер, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:45

Просто в Україні в'язнів більше поважають, ніж більшість лікарів, вчителів, двірників, охоронців і пенсіонерів.
Mirax
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Если так там хорошо, то чего туда как-то ни кто не стремиться :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:08

Re: Утримання одного в'язня коштує українцям понад 10 тис...

Давайте писать более точные и полные заголовки: пенитенциарная система расходует и разворовывает на содержании одного заключенного 10 000 грн.
alex_dvornichenko
 
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