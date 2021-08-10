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Міністр економіки не підтримує
політику НБУ щодо...

Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:43

Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Олексій Любченко проти підвищення Національним банком України облікової ставки до 8%.

Дивися повний текст Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо підвищення облікової ставки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:43

Те , що Любченко тупий і нічого не розуміє у економіці вже очевидно.
ztbbig
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:21

У Венесуелі та Зімбабве було дуже багато грошей. Можливо, в них вони ще на складах залишилися, попросимо і буде в нас багато "крові для економіки" :)
0mage0
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Модератори: Ірина_, Модератор

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