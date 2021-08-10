Міністр економіки Олексій Любченко проти підвищення Національним банком України облікової ставки до 8%.
Дивися повний текст Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо підвищення облікової ставки.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 08:43
Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки не підтримує політику НБУ щодо підвищення облікової ставки.
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:21
У Венесуелі та Зімбабве було дуже багато грошей. Можливо, в них вони ще на складах залишилися, попросимо і буде в нас багато "крові для економіки" :)
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